Scalfari | M5s Lombardia | ' appello a Sala e Fontana per creare giardini Montanelli-Scalfari'

Milano, 14 lug.(Adnkronos) - "Eugenio Scalfari e Indro Montanelli sono stati due grandi giornalisti. Giornalisti del Novecento milanese come pochi altri. Sempre su fronti opposti, sempre punti di riferimento per parti diverse della società. Ma allo stesso tempo nessuno degli avversari di ciascuno ne ha mai negato il valore come esempio di giornalismo italiano e milanese. Indro Montanelli e Eugenio Scalfari rimarranno per sempre nella storia scritta della città, allora perché non unirli anche fisicamente?". Lo afferma Gregorio Mammì, consigliere del M5s in Lombardia, che lancia un appello al sindaco di Milano e al presidente della Regione. "Oggi -afferma- i giardini Montanelli sono un simbolo della città perché sono nel ...

