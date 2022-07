(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Eugenio. Cigià. Rimarranno sempre con noi le sue, la sua, il suo amore profondo per l'Italia". Così Enricosu twitter.

TV7Benevento : Scalfari: Letta, 'ci manca già, con noi resteranno sue idee e passione' - -

Così in un tweet Ezio Mauro , ex direttore di Repubblica, ha salutato Eugenio. Anche Enricoha scritto: 'Eugenio. Ci manca già . Rimarranno sempre con noi le sue idee, la sua ...Una posizione - sottolinea il quotidiano fondato da Eugenio- simile a quella del Pd, che non vede altri governi oltre quello esistente. Ed è ben possibile che quello di Enricosia ... Scalfari: Letta, 'ci manca già, con noi resteranno sue idee e passione' E' morto oggi a 98 anni il giornalista e scrittore Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano La Repubblica, nel 1976, e tra i fondatori de L'Espresso nel 1955. Nato a Civitavecchia il 6 aprile del ...Fondatore e direttore del quotidiano "La Repubblica". E' morto Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica: aveva 98 anni. A darne notizia é lo stesso quotidiano da lui fondato. 'Ciao direttore', è la s ...