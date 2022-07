Scalfari e ‘La Repubblica’, il tabloid che cambiò il giornalismo (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dal 14 gennaio o credete alle versioni ufficiali o credete a La Repubblica”: nel 1976 debuttò con questo slogan pubblicitario in edicola il nuovo quotidiano diretto da Eugenio Scalfari – morto oggi a 98 anni – che, insieme all’imprenditore Carlo Caracciolo, fu anche l’ideatore di questa nuova iniziativa editoriale destinata a cambiare il volto del giornalismo italiano (fu il primo giorno in formato tabloid) e a essere imitato in patria e all’estero. “La Repubblica” nacque dall’iniziativa di Caracciolo e Scalfari, che già ai tempi in cui era direttore del settimanale “L’Espresso” coltivava l’idea di in quotidiano, grazie a una joint venture tra il Gruppo L’Espresso e Arnoldo Mondadori Editore. Per lanciare il giornale, Scalfari rilasciò un’intervista in cui affermò che la nuova testata ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dal 14 gennaio o credete alle versioni ufficiali o credete a La Repubblica”: nel 1976 debuttò con questo slogan pubblicitario in edicola il nuovo quotidiano diretto da Eugenio– morto oggi a 98 anni – che, insieme all’imprenditore Carlo Caracciolo, fu anche l’ideatore di questa nuova iniziativa editoriale destinata a cambiare il volto delitaliano (fu il primo giorno in formato) e a essere imitato in patria e all’estero. “La Repubblica” nacque dall’iniziativa di Caracciolo e, che già ai tempi in cui era direttore del settimanale “L’Espresso” coltivava l’idea di in quotidiano, grazie a una joint venture tra il Gruppo L’Espresso e Arnoldo Mondadori Editore. Per lanciare il giornale,rilasciò un’intervista in cui affermò che la nuova testata ...

