Scalfari | Draghi | ' protagonista storia giornalismo | lascia vuoto incolmabile'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La scomparsa di Eugenio Scalfari lascia un vuoto incolmabile nella vita pubblica del nostro Paese. Fondatore de L'Espresso e de La Repubblica, che ha diretto per vent'anni, Scalfari è stato assoluto protagonista della storia del giornalismo nell'Italia del dopoguerra". Così il premier Mario Draghi, ricordando Scalfari. "La chiarezza della sua prosa, la profondità delle sue analisi, il coraggio delle sue idee - prosegue il presidente del Consiglio - hanno accompagnato gli italiani per oltre settant'anni e hanno reso i suoi editoriali una lettura fondamentale per chiunque volesse comprendere la politica, l'economia. Deputato della Repubblica, ha accompagnato il suo amore per il ...

