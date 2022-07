Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Cominciamo a vedere l'alba, anche grazie alla legge delega in preparazione da parte del governo. In particolare per regolamentare il gioco online, che non è solo il gioco a distanza, ma anche da fisico ma online e connessi nel mondo. Noi abbiamo fatto una proposta di legge per aumentare le concessioni e i diritti sui giochi, perché il modo migliore per combattere l'illegalità è far entrare quanti più soggetti possibile nella legalità. Il vero sforzo che dobbiamo fare è regolamentare in maniera sempre più precisa in modo che il gioco illegale smetta di essere tale e diventi legale e dia certezze al consumatore”. Lo ha detto Stefano Saracchi, direttore Giochi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo dell'informazione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Cominciamo a vedere l'alba, anche grazie alla legge delega in preparazione da parte del governo. In particolare per regolamentare il gioco online, che non è solo il gioco a distanza, ma anche da fisico ma online e connessi nel mondo. Noi abbiamo fatto una proposta di legge per aumentare lee i diritti sui giochi, perché il modo migliore per combattere l'ilè far entrare quanti più soggetti possibile nella. Il veroche dobbiamo fare è regolamentare in maniera sempre più precisa in modo che il gioco illegale smetta di essere tale e diventi legale e dia certezze al consumatore”. Lo ha detto Stefano, direttore Giochi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso della presentazione a Roma, presso il Palazzo dell'informazione di ...

Pubblicità

LocalPage3 : Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità’ - fisco24_info : Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità’: (Adnkronos) - “Cominciamo… - TV7Benevento : Saracchi (Adm): ‘Vero sforzo è ampliare concessioni per riportare operatori in legalità’ - - ENJOYBET_OIA : RT @OiaServicesLtd: #Gamingnews: Stefano Saracchi #ADM: 'Il settore è sopravvissuto ad un anno di chiusura perché è un settore di eccellenz… - OiaServicesLtd : #Gamingnews: Stefano Saracchi #ADM: 'Il settore è sopravvissuto ad un anno di chiusura perché è un settore di eccel… -