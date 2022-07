Sara Pilla, la gondoliera che sogna la corona di Miss Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) FIGLIA DARTE 14 luglio 2022 07:47 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 luglio 2022) FIGLIA DARTE 14 luglio 2022 07:47 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Pubblicità

veneto_ : RT @AnsaVeneto: Gondoliera 22enne veneziana in lizza per 'Miss Veneto'. Sara Pilla è 'figlia d'arte', non rinuncerà al remo #ANSA https://t… - AnsaVeneto : Gondoliera 22enne veneziana in lizza per 'Miss Veneto'. Sara Pilla è 'figlia d'arte', non rinuncerà al remo #ANSA - belalugosisdea : @Marco562017 Sarà, ma la Juve ha rifiutato una proposta da 60mln + giocatori dal Bayern...quindi la pilla la devono… -