Sara Pilla, la gondoliera che sogna la corona di Miss Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) È una delle cinque donne ad aver ottenuto la licenza di gondoliera a Venezia. Su Instagram aggiunge di essere anche un'aspirante modella e appassionata di canto. Ma il suo sogno nel cassetto è pure la corona di Miss Italia. È la storia di Sara Pilla, 22 anni, gondoliera di professione, figlia d'arte, originaria del sestiere di San Polo. Ora è in lizza per il titolo di Miss Veneto che le permetterebbe di accedere alla kermesse nazionale. "Sogno di fare la modella, ma non rinuncerò mai al mio primo traguardo", ha detto Sara al Messaggero. Già perché la 22enne veneta, il 21 febbraio, ha superato l'esame – non affatto facile – teorico e pratico da gondoliera e non abbandonerebbe mai il remo. "Ho tre grandi passioni – ha ...

