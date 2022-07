Sara, la figlia di Pino Daniele sempre più bella: al mare insieme all’amica Aurora Ramazzotti (Di giovedì 14 luglio 2022) Sara Daniele e Aurora Ramazzotti sono cresciute vivendo insieme il periodo dell’adolescenza. Ed ora che sono due bellissime donne continuano a coltivare uno dei sentimenti più belli: l’amicizia. Figlie di due grandi artisti, sono cresciute a pane e musica Sara Daniele e Aurora Ramazzotti. La prima, terzogenita del compianto Pino Daniele, è lontana dal piccolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 14 luglio 2022)sono cresciute vivendoil periodo dell’adolescenza. Ed ora che sono due bellissime donne continuano a coltivare uno dei sentimenti più belli: l’amicizia. Figlie di due grandi artisti, sono cresciute a pane e musica. La prima, terzogenita del compianto, è lontana dal piccolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

presidentegoat : @c4oscalmo Sarà tipo figlia del figlio di come nel trono di spade - Rob15112862 : @di_reddito La figlia di Mubarak sarà ministro per le pari opportunità? - xraiponce : thor veramente sarà sempre uno dei miei preferiti perché purtroppo a me delle nuova generazione non interessa manco… - kurasabi : non io in stato comatoso e vegetativo stesa sul letto a piangere mentre ascolto musica e mia madre che entra con la… - andinika8 : @lagigetti @LaDemonologa Sara troppo impegnata a mettere foto della figlia su un social. Perché la sua e la gioia d… -