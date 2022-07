Sanità, psichiatra Mencacci: "Un'agenzia per promuovere la salute mentale" (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos salute) - "Serve un’agenzia nazionale per la salute mentale. Il nostro Paese si dovrebbe dotare di un coordinamento per superare le diseguaglianze regionali. Il diritto alla salute mentale viene violato nelle regioni... Leggi su today (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Serve un’nazionale per la. Il nostro Paese si dovrebbe dotare di un coordinamento per superare le diseguaglianze regionali. Il diritto allaviene violato nelle regioni...

Pubblicità

lifestyleblogit : Sanità, psichiatra Mencacci: 'Un'agenzia per promuovere la salute mentale' - - telodogratis : Sanità, psichiatra Mencacci: “Un’agenzia per promuovere la salute mentale” - italiaserait : Sanità, psichiatra Mencacci: “Un’agenzia per promuovere la salute mentale” - TV7Benevento : Sanità, psichiatra Mencacci: 'Un'agenzia per promuovere la salute mentale' - - fisco24_info : Sanità, psichiatra Mencacci: 'Un'agenzia per promuovere la salute mentale': (Adnkronos) - 'Un coordinamento naziona… -