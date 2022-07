Sampdoria Linetty, il polacco rifiuta lo Spezia: la trattativa con il Torino potrebbe andare avanti con delle contropartite (Di giovedì 14 luglio 2022) Linetty vuole solo la Sampdoria: il polacco ha rifiutato lo Spezia, ma con il Torino la trattativa può andare avanti a rilento Linetty vuole solo la Sampdoria: il polacco ha rifiutato lo Spezia, ma con il Torino la trattativa può andare avanti a rilento. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Vagnati potrebbe anche accettare la proposta di pagare una parte del suo ingaggio, ma per abbassare le richieste economiche si pensa ad inserire una contropartita. Verre o De Paoli i due nomi papabili. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022)vuole solo la: ilhato lo, ma con illapuòa rilentovuole solo la: ilhato lo, ma con illapuòa rilento. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Vagnatianche accettare la proposta di pagare una parte del suo ingaggio, ma per abbassare le richieste economiche si pensa ad inserire una contropartita. Verre o De Paoli i due nomi papabili. L'articolo proviene da Calcio News 24.

