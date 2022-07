Salvini cerca alibi | ' Crisi colpa dei no di M5s e delle forzature ideologiche del Pd'

Pubblicità

CarloCalenda : Berlusconi si dichiara perno della coalizione ma oramai è la ruota di scorta di Salvini e Meloni. Il PD cerca di te… - universo_astro : RT @globalistIT: - CarloSantaroni : RT @globalistIT: - biskero : @salvini_giacomo Cerca un seggio visto i -375... - claudia061167 : RT @globalistIT: -

Agenzia askanews

Matteoalibi e dopo aver destabilizzato il governo in lungo e largo, delegittimato i ministri a lui non graditi (vedi Speranza e Lamorgese ) oradi dare la colpa della crisi unicamente ...Del resto lei mi ha sempre detto che in una Chiesa ched'incontrarsi con la modernità " e lei ... Tornando a casa mi sono inconsapevolmente venute in mente le frasi di, Berlusconi, Renzi e ... Salvini agita il voto ma non vuole colpe (e c'è il freno dei governatori) Una nota del partito di Matteo Salvini che è in cerca di alibi: "La Lega è stata leale, costruttiva e generosa" ...Il senatore milanese: “Se i 5Stelle escono dall’Aula, la maggioranza non c’è più”. In serata il colloquio con il ...