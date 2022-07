(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Migliorare l'esperienza deiconcon l'ausilio della tecnologia: dai software ai device, dai sensori all'intelligenza artificiale. E' l'obiettivo dell'hackathon sullopromosso e organizzato da Medtronic nel Salento Biomedical District, uno spazio fisico presso Cavallino (Lecce) e virtuale di incontro per start-up, aziende, istituti di ricerca e investitori. Il primo premio è andato alla start-up Formula Center Italia per il, primo sistema integrato di telemetria umana applicato alla medicina, che consente dire atutti i parametri vitali del paziente con...

Salute: scompenso cardiaco, dispositivo HumetryMed monitora pazienti a distanza (Adnkronos) – Migliorare l'esperienza dei pazienti con scompenso cardiaco con l'ausilio della tecnologia: dai software ai device, dai sensori all'intelligenza artificiale. E' l'obiettivo dell'hackatho ...