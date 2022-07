Salute | Ordine psicologi | Potenziare rete servizi pubblici coinvolgendo la scuola

Pubblicità

Torna al lavoro una psicologa toscana sospesa dall'professionale perché non in regola con l'...che potrebbe risultare irreversibile e con effetti ad oggi non prevedibili per la vita e la',......del dialogo Deenen ha poi offerto ulteriori dettagli su cosa intende per rispetto dell'... o non regolarsi nella propria dieta e poi rischiare serie conseguenze sulla. Cambiare abitudini e ...Secondo la giudice del tribunale civile di Firenze, la psicologa potrà dunque tornare al lavoro ' alla stessa stregua dei colleghi vaccinati '. Lo ha deciso il giudice con un provvedimento d'urgenza d ...Un giudice civile ha revocato la sospensione di una psicologa toscana no-vax perché non in regola con l'obbligo vaccinale imposto per legge alle professioni sanitarie: ...