Salute, esperti: "Influencer e cantanti hanno sdoganato i disturbi mentali" (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - I personaggi dei social, gli Influencer, i cantanti e "anche la famiglia reale inglese, con Henry e Megan, hanno sdoganato il problema mentale e fatto un passaggio culturale parlando di disagio, cure... Leggi su today (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - I personaggi dei social, gli, ie "anche la famiglia reale inglese, con Henry e Megan,il problema mentale e fatto un passaggio culturale parlando di disagio, cure...

Pubblicità

3roma3_ : @RaphaeleRusso @WhiteWidow_5050 Prima di parlare, Zaniolo deve essere venduto, e soprattutto devi vedere come viene… - Thalon1977 : @gloquenzi A me ricorda qualcosa che può essere materiale di studio per gli esperti di salute mentale... - rococotanica : RT @FaggioMatto: Com'è possibile credere ancora ai medici, al CTS, ai sedicenti esperti dopo tutte le contraddizioni emerse? Non capite che… - infoiteconomia : Attenzione al dosaggio di ‘vitamina D’ può causare danni irreparabili alla salute, in pochi lo sanno e lo dicono gl… - hovis_tolaluce : RT @FaggioMatto: Com'è possibile credere ancora ai medici, al CTS, ai sedicenti esperti dopo tutte le contraddizioni emerse? Non capite che… -