Salmo contro Rhove: bordata clamorosa del rapper (Di giovedì 14 luglio 2022) L’atteggiamento del rapper milanese Rhove ha suscitato la risposta di numerosi artisti, anche Salmo ha scelto di intervenire e dare consigli sulla musica Nel giorni scorsi ha fatto il giro del web il video del giovane rapper Rhove che ha scelto di interrompere il concerto di Ferrara perché i suoi fan non cantavano. La reazione del trapper all’immobilità dei suoi supporter ha suscitato la risposta di numerosi artisti. Uno degli ultimi a intervenire nella polemica e a dare consigli alle nuove leve è stato Salmo. Salmo: il rapper interviene nella polemica (Fonte: Instagram)I primi a intervenire nella polemica sono stati i Pinguini Tattici Nucleari che hanno sottolineato l’importanza della gavetta, perché ti aiuta a ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 luglio 2022) L’atteggiamento delmilaneseha suscitato la risposta di numerosi artisti, ancheha scelto di intervenire e dare consigli sulla musica Nel giorni scorsi ha fatto il giro del web il video del giovaneche ha scelto di interrompere il concerto di Ferrara perché i suoi fan non cantavano. La reazione del tall’immobilità dei suoi supporter ha suscitato la risposta di numerosi artisti. Uno degli ultimi a intervenire nella polemica e a dare consigli alle nuove leve è stato: ilinterviene nella polemica (Fonte: Instagram)I primi a intervenire nella polemica sono stati i Pinguini Tattici Nucleari che hanno sottolineato l’importanza della gavetta, perché ti aiuta a ...

Pubblicità

RadioDueLaghi : Non si placano le polemiche legate agli insulti di Rhove e dopo le parole dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Salm… - cwtchar : RT @cosedi_C: @rtl1025 ma chi è che ha deciso da un giorno all'altro di puntare il dito contro i maneskin? Perché questo accanimento su lor… - D3ARPAT1ENCE : @cacciamilitaare e poi si trova i fan di carola,dei pinguini e di salmo contro, per i primi mesi di carriera non male!?? - angextamo : salmo contro rh0ve era tutto quello di cui avevo bisogno - Eli5Cullen : RT @cosedi_C: @rtl1025 ma chi è che ha deciso da un giorno all'altro di puntare il dito contro i maneskin? Perché questo accanimento su lor… -