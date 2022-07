Sali di alluminio sì o no? Antitraspirante | perché? Ecco come non sbagliare

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 luglio 2022) Gesto quotidiano della body routine, i deodoranti sono tra i prodotti indispensabili di ognuno. Spesso delicatamente profumati, aiutano a controllare i cattivi odori causati dalla sudorazione e dalla flora batterica e, per questo, vanno scelti con cura. «Oltre al formato, è importate verificare che siano anallergici così da non causare irritazioni», spiega il dottor Gianluca Mio, specialista in Dermatologia a Primus Forlì Medical Center. I deodoranti per mantenere la pelle fresca e profumata guarda le foto Deodorante,agisce contro il sudore La traspirazione corporea ha una funzione ...