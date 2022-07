Salerno | assolti Paravia e La Rosa | la soddisfazione dell’avvocato Conte

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Grandeper l’assoluzione con formula piena – perché il fatto non sussiste – di Salvatoree Maria Concetta La, imputati per bancarotta fraudolenta presso il Tribunale di. La esprime l’avvocato difensore dei due, l’on. Avv. Federico. “Abbiamo ampiamente dimostrato – dice il legale -, ricorrendo alle dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti nonché alla consulenza tecnica a firma del dott. Nigro, non solo che ilmai non ha mai rivestito il ruolo di amministratore di diritto della società – dato assolutamente pacifico, già da solo dirimente rispetto alla responsabilità ascritta – ma soprattutto che il preteso status di amministratore di fatto, quale asserita proiezione di quello ...

