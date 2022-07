Sale sul mocio, ne basta un solo cucchiaio, lo faceva sempre mia nonna! E che risultati! (Di giovedì 14 luglio 2022) C’è un trucchetto davvero geniale ed utilissimo per pulire a fondo lo strumento che utilizziamo per lavare i pavimenti: stiamo parlando del Sale sul mocio. Si tratta di una tecnica davvero sorprendente, vediamo nel dettaglio! Sale sul mocio: perché usarlo? Non di rado, quando si utilizzano gli stracci per effettuare le varie pulizie della casa, ci si dimentica di provvedere ad igienizzare gli stessi. Si tratta di un errore non di poco conto, visto che si potrebbe ottenere l’effetto contrario e sporcare ulteriormente la propria abitazione. Proprio in quest’ottica rientra l’attività che consiste nell’utilizzare il Sale sul mocio. Si tratta di un’operazione che permette di eliminare i germi e i batteri dal mocio: sì, perché se da un lato il mocio è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 14 luglio 2022) C’è un trucchetto davvero geniale ed utilissimo per pulire a fondo lo strumento che utilizziamo per lavare i pavimenti: stiamo parlando delsul. Si tratta di una tecnica davvero sorprendente, vediamo nel dettaglio!sul: perché usarlo? Non di rado, quando si utilizzano gli stracci per effettuare le varie pulizie della casa, ci si dimentica di provvedere ad igienizzare gli stessi. Si tratta di un errore non di poco conto, visto che si potrebbe ottenere l’effetto contrario e sporcare ulteriormente la propria abitazione. Proprio in quest’ottica rientra l’attività che consiste nell’utilizzare ilsul. Si tratta di un’operazione che permette di eliminare i germi e i batteri dal: sì, perché se da un lato ilè ...

