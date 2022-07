Royal family | l’evento che rovinò tutto | il principe William non si dà pace

Leggi su esclusiva

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ildopo anni è riuscito a rompere il ghiaccio e a raccontare qualche dettaglio su sua madre: cosa ha detto su Lady D Ha da poco compiuto 40 anni e per la prima volta ha rivelato qualche dettaglio sul suo legame con la mamma, persa quando era piccolo. Ilè un reale e papà meraviglioso che non perde occasione di trascorrere del tempo in famiglia e con i suoi bambini.(Instagram)Qualche giorno fa, è spuntata un’indiscrezione sul fatto che potrebbe arrivare un quarto figlio ma per il momento non ci sono notizie certe al riguardo. Nell’attesa di avere conferme o smentite, scopriamo cosa ha raccontato su Lady D., il dolore è troppo grande: la mancanza continua a farsi sentire La famiglia ...