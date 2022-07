Royal | Charlène di Monaco raggiante ritorna in pubblico Bellissima e sorridente – FOTO

(Di giovedì 14 luglio 2022) La stupenda principessa, dopo un periodo di lontananza, ha fatto la sua apparizione in un modo davvero speciale. Il Ballo della Rosa, come gli appassionati di storie reali sanno bene,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

zazoomblog : Royal Charlotte Casiraghi incanta tutti all’evento equestre e oscura Charlène – FOTO - #Royal #Charlotte… - IOdonna : A Montecarlo è di scena lo stile - infoitcultura : Il royal look del giorno. Charlene, Carolina e Charlotte di Monaco: 'sfilata' di moda nel Principato -

Uniche grandi assenti: Stéphanie e. Quest ultima è ancora debole dopo mesi mesi di ... nel Principato di Monaco, tra non molto, andrà in scena un nuovowedding . Altre storie di Vanity ...Christian Louboutin e Fanny Ardant Leggi anche › Illook del giorno. Charlene di Monaco in blazer nero bacia il principe Alberto Christian Louboutin sceglie l'atmosfera Anni 20 È stata ...