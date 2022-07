Ronaldo, offerta folle dall'Arabia: le cifre faraoniche per lui e Jorge Mendes (Di giovedì 14 luglio 2022) Cristiano Ronaldo è sul mercato, o meglio ci si è messo. L'ex Juventus ha rifiutato di unirsi al ritiro dei Red Devils, ora... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Cristianoè sul mercato, o meglio ci si è messo. L'ex Juventus ha rifiutato di unirsi al ritiro dei Red Devils, ora...

Pubblicità

CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da TVI, dall’Arabia Saudita sarebbe arrivata un’offerta shock per CR7. Un’operazione che… - infoitsport : Calcio, maxi offerta dall'Arabia per Cristiano Ronaldo: 250 milioni per due anni - infoitsport : Dall’Arabia Saudita offerta choc a Cristiano Ronaldo: guadagnerebbe circa 4 euro al secondo - LaStampa : Offerta choc dall’Arabia per Cristiano Ronaldo: ingaggio da 250 milioni in due anni - Gianfranco_juve : RT @Skysurfer72: Da #ArabiaSaudita offerta di 125 milioni a stagione per 2 stagioni a #Ronaldo, 30 milioni al #ManchesterUnited e 20 milion… -