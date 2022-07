Romina Power la foto con Albano fa boom di like: i fan impazziscono su Instagram (Di giovedì 14 luglio 2022) La cantante americana, figlia di Tyron Power e Linda Christian, pubblica una foto con Albano e riscuote l’apprezzamento della rete. Cerchiamo di capirne di più insieme. Albano Carrisi e Romina Power sono stati una formidabile coppia nella vita privata come in quella pubblica, interpretano successi musicali senza tempo che hanno finito per costituire la colonna sonora della vita di migliaia italiani. Dopo il disgraziato episodio della sparizione della figlia Ylenia, accaduto a New Orleans nel 1993, quella che probabilmente era una crepa tra i due coniugi, si è trasformata in una frattura insanabile. Riguardo all’addio con Romina, il cantautore di Cellino San Marco ha commentato che la decisione fu presa perlopiù dalla moglie. Albano ebbe anche modo di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 luglio 2022) La cantante americana, figlia di Tyrone Linda Christian, pubblica unacone riscuote l’apprezzamento della rete. Cerchiamo di capirne di più insieme.Carrisi esono stati una formidabile coppia nella vita privata come in quella pubblica, interpretano successi musicali senza tempo che hanno finito per costituire la colonna sonora della vita di migliaia italiani. Dopo il disgraziato episodio della sparizione della figlia Ylenia, accaduto a New Orleans nel 1993, quella che probabilmente era una crepa tra i due coniugi, si è trasformata in una frattura insanabile. Riguardo all’addio con, il cantautore di Cellino San Marco ha commentato che la decisione fu presa perlopiù dalla moglie.ebbe anche modo di ...

