Roman Polanski: una testimonianza segreta sarà svelata dopo l'ingiunzione del tribunale (Di giovedì 14 luglio 2022) Una testimonianza segreta relativa al processo decennale per stupro di Roman Polanski sarà svelata dopo l'ingiunzione che è stata recentemente presentata in un tribunale californiano. Ci potrebbe essere una svolta nel caso di stupro che riguarda Roman Polanski: una corte di appello della California ha deciso di rendere pubblica una testimonianza che finora era rimasta segreta. La California Appeals Court di Los Angeles ha ordinato alla Superior Court di divulgare il testo della testimonianza dell'ex procuratore Roger Gunson, come richiesto da Sam Wasson e William Rempel, sulla base del Freedom of Information Act. Il documento in questione potrebbe ...

