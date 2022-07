Romagnoli alla Lazio è un fatto emotivo (Di giovedì 14 luglio 2022) Era una storia che alla Lazio non si vedeva da tempo: il giocatore-tifoso, bello de casa, in maglia biancoceleste. Dopo anni di rincorse, scherzi del destino – l’esordio nella Roma, per esempio – e messaggi in codice come quel rigore silenzioso, da capitano del Milan, segnato sotto la curva nord. Alessio Romagnoli non è Alessandro Nesta. “Di più: è il nostro Beckenbauer”, i tifosi già stravedono alla fine delle visite mediche. Però ci mette pure lui del suo, ad alimentare un paragone già scritto. Se non tecnico, emotivo. Quasi a chiudere un capitolo fragile, che dopo vent’anni scottava ancora dalle parti di Formello: il beniamino di ieri costretto ad accettare i rossoneri per salvare le casse societarie, quello di domani che fa il percorso inverso a parametro zero, cinque anni di contratto. L’uno da ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Era una storia chenon si vedeva da tempo: il giocatore-tifoso, bello de casa, in maglia biancoceleste. Dopo anni di rincorse, scherzi del destino – l’esordio nella Roma, per esempio – e messaggi in codice come quel rigore silenzioso, da capitano del Milan, segnato sotto la curva nord. Alessionon è Alessandro Nesta. “Di più: è il nostro Beckenbauer”, i tifosi già stravedonofine delle visite mediche. Però ci mette pure lui del suo, ad alimentare un paragone già scritto. Se non tecnico,. Quasi a chiudere un capitolo fragile, che dopo vent’anni scottava ancora dalle parti di Formello: il beniamino di ieri costretto ad accettare i rossoneri per salvare le casse societarie, quello di domani che fa il percorso inverso a parametro zero, cinque anni di contratto. L’uno da ...

