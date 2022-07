RomAfrica Film Festival 2022 dal 15 al 17 luglio alla Casa del Cinema

(Di giovedì 14 luglio 2022)Voglia di resistenza e di ripartenza dal 15 al 17del, Roma Raccontare l’Africa attraverso il suoe portare a Roma il meglio della produzionetografica continentale, sono gli obiettivi del(Raff), che neltaglia il traguardo dell’ottava edizione. Un’edizione particolare perché arriva dopo le restrizioni imposte dpandemia; sia nel 2020 che nel 2021 il Raff si è tenuto ma in formato ridotto. “Quest’anno ci eravamo preparati per tornare a una programmazione di tre giorni, per arrivare nei prossimi anni a quella iniziale di una ...

Pubblicità

africarivista : Raccontare l’#Africa attraverso il suo #cinema. Torna il RomAfrica Film Festival (Raff). Le tre giornate del Festiv… - SilvanaDenicolo : #Romafrica #Film #Festival - Il grande #cinema africano a #Roma - Casa del Cinema, nel segno di #Mandela, dal 15 a… - AiseStampa : “il mali e fabrizio carola”: l’architettura della cooperazione al romafrica film festival 2022 - profarchitetto : #eventi Il Mali e Fabrizio Carola, omaggio all'architetto pioniere dell'architettura della cooperazione - Dal 15 al… - roma_magazine : CINEMA - RomAfrica Film Festival 2022: omaggio all'architetto napoletano Fabrizio Carola -

Teatri Online

In arrivo poi ilfestival, alla Casa del cinema di Roma, dal 15 al 17 luglio 2022. Per finire, dopo la segnalazione del documentario Lybia: No Escape From Hell , le news dal ...Il 16 luglio alla Casa del Cinema di Roma, la settima edizione delFestival , in programma dal 15 al 17 luglio, ospita Soul Travel , un documentario di viaggio diretto dalla regista e attrice milanese Guia Zapponi , che ha condotto una piccola troupe ... RomAfrica Film Festival 2022, Voglia di resistenza e di ripartenza Dal 15 al 17 luglio arriva il RomAfrica Film Festival, rassegna cinematografica che racconta il continente africano oltre i luoghi comuni. Tra le proiezioni, il documentario dedicato all'architetto na ...Questo è un nuovo numero di Afriche, la newsletter decolonizzata di Domani che racconta l’Africa al plurale, a cura di Luca Attanasio e in arrivo ogni martedì pomeriggio. Per iscriverti clicca qui ...