Roma, Zaniolo e il futuro: lungo colloquio con Pellegrini (Di giovedì 14 luglio 2022) ALBUFEIRA - Cosa si siano detti resta ancora un mistero , ma tutto lascia pensare che sia legato al futuro . Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini hanno avuto un lungo colloquio al termine dell'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 luglio 2022) ALBUFEIRA - Cosa si siano detti resta ancora un mistero , ma tutto lascia pensare che sia legato al. Nicolòe Lorenzohanno avuto unal termine dell'...

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - forumJuventus : (TS) 'La Juventus non molla Zaniolo, presente per sostituire Chiesa e futuro: è braccio di ferro con la Roma'?… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Bremer, assalto #Juve ?? #Zaniolo, finalmente un sorriso alla… - lucademaria2000 : @Ern4Pel Una sola verità,le plusvalenze che la UEFA ha chiesto alla Roma che può fare solo con zaniolo. - MarcelloVillani : e come no certo !!! Zaniolo giustamente si mette a parlare del suo futuro con Pellegrini, in mezzo ad un campo da c… -