sportli26181512 : Roma, Vieira blinda Zaha: le dichiarazioni che lo allontanano da Mou: Il Crystal Palace è a Singapore per la prepar… -

CHIAMA LA- 'Ho parlato con Mourinho qualche tempo fa. E' un allenatore che ammiro, è una ... Torreira è fuori dal progetto tecnico di Arteta dopo l'arrivo di Fabioai Gunners e ha espresso ...... soprattutto perchénon ha nessuna intenzione di privarsi di lui per la prossima stagione. Ma dopo tanti anni Zaha vuole indossare una maglia diversa e laproverà presto ad approcciarsi ... Roma, Vieira blinda Zaha: le dichiarazioni che lo allontanano da Mou Con queste parole Lucas Torreira, attualmente in ritiro con l’Arsenal, ha lanciato la sua candidatura alla Roma. CALCIOMERCATO ROMA TORREIRA SI LANCIA: “HO PARLATO CON MOURINHO”. “Ho parlato con Mouri ...Lucas Torreira potrebbe continuare a giocare in Serie A. Dopo una conclusione turbolenta con la Fiorentina, squadra che ha deciso prima di non riscattare il giocatore come previsto dagli accordi stipu ...