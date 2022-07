Pubblicità

borghi_claudio : La questione è semplice: se Draghi e conte hanno voglia di tirare avanti Draghi gli dirà che l'inceneritore a Roma… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, stacca il dito a morsi alla negoziante che si oppone alla rapina: arrestato brasiliano - leggoit : Roma, stacca il dito a morsi alla negoziante che si oppone alla rapina: arrestato brasiliano - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'esercente si ribella e la rapina in un negozio di via Giolitti a Roma fallisce. L'autore arrestato dalla Polizia poco… - MeteoNonnaRoma : Stacca l'occhi da quer telefonino, a nonna! Tra 'n quarto d'ora c'è un #tramonto da paura! #roma -

, frontale tra scooter e furgone Ncc: morto un uomo di 52 anni. L'incidente in via Aurelia L'uomo è stato rintracciato nel sottopassaggio tra via Giolitti e via Marsala. La vittima della rapina ...AGI - Un rapinatore ha fatto irruzione nel suo negozio, in via Giolitti a, ma lei non si è arresa, anzi ha cercato di fermare l'uomo, che per difendersi ha morso alla mano la commerciante e le ha staccato un dito , per poi fuggire. La donna ha chiesto aiuto alla ...Nel corso di una rapina ha staccato con un violento morso il dito della mano di una negoziante. Il fatto è avvenuto l'11 luglio scorso in via Giolitti, nella zona della stazione Termini, ...Un uomo di 52 anni, Giammarco Ruschena, di professione tabaccaio, ha perso la vita questa mattina a Roma in un incidente automobilistico che ha coinvolto 4 veicoli. Il fatto ...