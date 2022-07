Pubblicità

AlfredoPedulla : #Muriel, sondaggio #Roma - forzaroma : #ASRoma-#Muriel, dieci anni e più di corteggiamento. Il matrimonio ora è possibile - Gazzetta_it : #Roma #Muriel, storia di un amore mai nato. Sarà la volta buona? #calciomercato - infoitsport : Roma, TMW: “Se parte Zaniolo, attenzione a Dybala e Muriel” - FraLauricella : ??#Calciomercato #sportmediaset?? 'Smentite per #Suarez al #Monza o al #Milan. Ipotesi #Muriel alla #Roma. #CR7?? a… -

Non aveva neppure vent'anni, Luis, quando sentì parlare per la prima volta della. Piaceva, e tanto, a Daniele Pradè, che aveva ricevuto, nel suo ufficio di Trigoria, un dvd con un messaggio da parte di un agente: "Guarda ...Gli altri Altro nome caldo in casaè quello di('91). Il nome del colombiano è uno dei tanti nomi emersi dopo l'incontro fra Pinto e dirigenti dell' Atalanta . L'ex Lecce ha il gradimento ...Più volte in passato il colombiano è stato vicino ai giallorossi, ma l'affare non si era mai concretizzato. Ora si torna a parlare di un suo arrivo a Trigoria ...Il calciomercato è ormai entrato nella sua fase cruciale, tanti club sono a lavoro per sistemare le rispettive rose con colpi programmati o sfruttando occasioni improvvise. Una di queste riguarda Luis ...