Roma Lido, da giovedì 14 stop serale treni tra Ostia Antica e Colombo (Di giovedì 14 luglio 2022) Partiranno giovedì 14 luglio 2022 i lavori per rinnovare le infrastrutture ferroviarie tra le stazioni di Ostia Antica e Colombo sulla Roma Lido, o Metro Mare secondo la nuova denominazione. Lo stop dei treni sarà soltanto la sera e sarà attivato un servizio bus sostitutivo. Ma ecco i dettagli. Leggi anche: Troppi disservizi sulla Roma Lido: l'opposizione occupa la sala del Municipio stop treni Ostia Antica Colombo sulla Metro Mare Il blocco della circolazione sarà in entrambe le direzioni. Il cantiere, come detto, sarà attivo dal lunedì al venerdì in orario serale e notturno. Sabato e domenica il servizio sarà invece ...

