Roma, evade dai domiciliari ma non si accorge dei Carabinieri alla porta: fermato (Di giovedì 14 luglio 2022) Non finiscono i controlli da parte dei Carabinieri di Frascati nei quartieri di Tor Bella Monaca, Rocca Cencia e Borghesiana. In 48 ore i militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 7 persone tra le note piazze di spaccio che continuano, imperterrite, ad essere un punto di ritrovo infallibile. Per non bastare, durante il servizio, i militari hanno anche sospeso un uomo di 55 anni, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che fuori dal proprio domicilio cercava di coprire, con della carta stagnola, il braccialetto elettronico. Voleva evadere ma non si è accorto che i Carabinieri erano proprio alle sue spalle. I controlli dei Carabinieri Insieme al piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei

