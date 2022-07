Roma, CdS: “Zaniolo si accende con Il Sunderland e spegne le voci” (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, GAZZETTA- Come scrive il CdS ad oggi la Roma è ancora tanto dipendente da Zaniolo, ma sullo sfondo c’è Paulo Dybala. “Quarantotto minuti per dimostrare di esserci. E’ bastato un tempo arrotondato dal recupero a Nicolò Zaniolo per far capire – se ce ne fosse ancora bisogno – che potrà essere il valore aggiunto nella nuova Roma. Un gol, un palo tante altre occasioni in cui si è reso pericoloso e la volontà di essere ancora protagonista nella squadra che sta nascendo. L’eroe della finale di Tirana, dopo essersi chiamato fuori per il primo test contro il Trastevere. E nell’ultimo allenamento di Trigoria prima della partenza per il Portogallo, ieri ha superato i piccoli problemi che gli avevano consigliato di marcare visita (anche se martedì aveva svolto differenziato per smaltire i pesanti ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022), GAZZETTA- Come scrive il CdS ad oggi laè ancora tanto dipendente da, ma sullo sfondo c’è Paulo Dybala. “Quarantotto minuti per dimostrare di esserci. E’ bastato un tempo arrotondato dal recupero a Nicolòper far capire – se ce ne fosse ancora bisogno – che potrà essere il valore aggiunto nella nuova. Un gol, un palo tante altre occasioni in cui si è reso pericoloso e la volontà di essere ancora protagonista nella squadra che sta nascendo. L’eroe della finale di Tirana, dopo essersi chiamato fuori per il primo test contro il Trastevere. E nell’ultimo allenamento di Trigoria prima della partenza per il Portogallo, ieri ha superato i piccoli problemi che gli avevano consigliato di marcare visita (anche se martedì aveva svolto differenziato per smaltire i pesanti ...

