Rogo nel B&B bengalese. L'ira degli albergatori: "Mettono in fuga i turisti" (Di giovedì 14 luglio 2022) Sulla natura del Rogo divampato da un B&B gestito da bengalesi alla stazione Termini indagano i carabinieri. "Troppe attività che non rispettano le regole e Mettono in fuga i turisti, l'unica risorsa che ci è rimasta", denunciano gli albergatori della zona.

