Ritirato dal mercato GELATO in vaschetta | allarme ossido di etilene: controlla i lotti (Di giovedì 14 luglio 2022) Fate attenzione ai seguenti lotti di GELATO in vaschetta: sono stati ritirati per contaminazione da ossido di etilene. GELATO in vaschetta contaminato (fonte pexels)D’estate le alte temperature ci spingono a consumare alimenti prevalentemente freddi e idratanti. Via libera dunque a frutta e verdura di stagione, acqua fresca, granite, ghiaccioli e agli amatissimi gelati. Che siano serviti in gelateria, o attinti dal banco frigo di un supermercato, poco importa: il GELATO resta uno dei piaceri dei mesi più caldi, e popola la case di milioni di italiani. Attenzione però ai seguenti lotti: sono stati segnalati e ritirati dal commercio per contaminazione da ossido di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 luglio 2022) Fate attenzione ai seguentidiin: sono stati ritirati per contaminazione dadiincontaminato (fonte pexels)D’estate le alte temperature ci spingono a consumare alimenti prevalentemente freddi e idratanti. Via libera dunque a frutta e verdura di stagione, acqua fresca, granite, ghiaccioli e agli amatissimi gelati. Che siano serviti in gelateria, o attinti dal banco frigo di un super, poco importa: ilresta uno dei piaceri dei mesi più caldi, e popola la case di milioni di italiani. Attenzione però ai seguenti: sono stati segnalati e ritirati dal commercio per contaminazione dadi ...

