Rischio alimentare, il Ministero della Salute richiama l’ennesimo prodotto | Questo il cibo ritirato dagli scaffali del supermercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Ha quasi dell’incredibile la quantità di alimenti che è stata ritirata dal commercio sia dietro richiamo urgente del Ministero della Salute sia per intervento diretto dalla stessa azienda produttrice. E’ ora la volta di un altro alimento molto commercializzato in Italia. Il Rischio per la Salute è altissimo. La segnalazione partita dalla testata giornalistica Il fatto alimentare, è arrivata direttamente dal Ministero della Salute. Si tratta di un prodotto altamente diffuso al cui interno è presente un potenziale allergene non correttamente dichiarato in etichetta. Nuovo ritiro da parte del Ministero della Salute (fonte web)L’azienda produttrice è stata ... Leggi su topicnews (Di giovedì 14 luglio 2022) Ha quasi dell’incredibile la quantità di alimenti che è stata ritirata dal commercio sia dietro richiamo urgente delsia per intervento diretto dalla stessa azienda produttrice. E’ ora la volta di un altro alimento molto commercializzato in Italia. Ilper laè altissimo. La segnalazione partita dalla testata giornalistica Il fatto, è arrivata direttamente dal. Si tratta di unaltamente diffuso al cui interno è presente un potenziale allergene non correttamente dichiarato in etichetta. Nuovo ritiro da parte del(fonte web)L’azienda produttrice è stata ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : C’è una cosa peggiore del mettere a rischio il governo in un momento così delicato per il Paese, pensare di poterlo… - CiboNelPiatto : RT @CiboNelPiatto: Botulismo alimentare: cos’è e quali sono i cibi a rischio? - ?? - CiboNelPiatto : Botulismo alimentare: cos’è e quali sono i cibi a rischio? - ?? - infoiteconomia : Acqua frizzante a rischio, l'anidride carbonica a uso alimentare è introvabile - Piergiulio58 : Allerta alimentare, ritirate confezioni di gelato Haagen Dazs. Richiamo per rischio chimico: rilevata presenza di o… -