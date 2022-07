Rinnovabili, Grassi: Investimenti, formazione e nuove competenze per rendere il Sud Hub dell’idrogeno (Di giovedì 14 luglio 2022) “Rafforzare la produzione di energia rinnovabile nel Mezzogiorno, già oggi oltre il 52% del totale nazionale, significa far diventare il Sud Italia uno dei principali hub europei dell’idrogeno, un ponte energetico al centro del Mediterraneo. Il Sud rappresenta, infatti, l’ideale porta d’ingresso di nuovi flussi energetici provenienti dal Nord Africa verso l’Europa, con i suoi porti punto d’arrivo delle varie pipeline e vicini alle industrie energivore e alle raffinerie”. Ad affermarlo è Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo ieri al dibattito sul “Ruolo del Mezzogiorno e dell’ingegneria elettrica nell’ambito della diversificazione energetica” organizzato dall‘Università Federico II. “Ma per equipaggiare questa parte di Paese per il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) “Rafforzare la produzione di energia rinnovabile nel Mezzogiorno, già oggi oltre il 52% del totale nazionale, significa far diventare il Sud Italia uno dei principali hub europei, un ponte energetico al centro del Mediterraneo. Il Sud rappresenta, infatti, l’ideale porta d’ingresso di nuovi flussi energetici provenienti dal Nord Africa verso l’Europa, con i suoi porti punto d’arrivo delle varie pipeline e vicini alle industrie energivore e alle raffinerie”. Ad affermarlo è Vito, vicepresidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo ieri al dibattito sul “Ruolo del Mezzogiorno e dell’ingegneria elettrica nell’ambito della diversificazione energetica” organizzato dall‘Università Federico II. “Ma per equipaggiare questa parte di Paese per il ...

