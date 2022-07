Rimodulazioni Vodafone Casa per alcuni clienti dal 1 settembre 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Le Rimodulazioni Vodafone si fanno ancora sentire, questa volta per quanto riguarda la rete fissa, comportando un aumento del canone mensile pari a 1,99 euro per alcune offerte. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, i messaggi informativi saranno inclusi in fattura a partire da oggi 14 luglio. Il gestore rosso ha anche affermato che le modifiche unilaterali del contratto, con relativo aumento di 1,99 euro del canone mensile per alcune offerte di rete fissa (non sappiamo ancora dirvi quali esattamente), sono necessarie per continuare ad investire sui propri servizi, garantendo sempre la massima qualità possibile (spiegazione che sembrano dare tutti gli operatori telefonico quando c’è da rimodulare le loro offerte con rincari di vario genere). Gli utenti saranno liberi di rifiutare le Rimodulazioni Vodafone di rete ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Lesi fanno ancora sentire, questa volta per quanto riguarda la rete fissa, comportando un aumento del canone mensile pari a 1,99 euro per alcune offerte. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, i messaggi informativi saranno inclusi in fattura a partire da oggi 14 luglio. Il gestore rosso ha anche affermato che le modifiche unilaterali del contratto, con relativo aumento di 1,99 euro del canone mensile per alcune offerte di rete fissa (non sappiamo ancora dirvi quali esattamente), sono necessarie per continuare ad investire sui propri servizi, garantendo sempre la massima qualità possibile (spiegazione che sembrano dare tutti gli operatori telefonico quando c’è da rimodulare le loro offerte con rincari di vario genere). Gli utenti saranno liberi di rifiutare ledi rete ...

Pubblicità

zazoomblog : Dal 1 agosto le rimodulazioni Vodafone verso la nuova offerta Bronze Plus - #agosto #rimodulazioni #Vodafone - sostariffe : Passa a #Iliad per avere minuti e #SMSillimitati e fino a 120 GB in #5G o fino a 300 GB in 4G senza vincoli, costi… -