Rifiuti, firmato l'Accordo con la Regione: "Giornata storica per il Sannio" (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti"Sono contento. Questa sera comunichiamo ai sanniti la firma di un documento importante. E no, non è il solito protocollo ma un atto dietro al quale ci sono anni di confronto e lavoro, tra alti e bassi, tra collaborazione e vivacità. Non è un punto di arrivo perchè ora ci sono tante cose da fare. Ma è un punto fermo". Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, saluta così la firma dell'Accordo Istituzionale tra la stessa Regione, la Provincia e l'Ente d'Ambito di Benevento e la Samte s.r.l. per riavviare il ciclo integrato dei Rifiuti urbani nel Sannio. Accordo che poggia su alcuni pilastri: la realizzazione nell'area dello Stir di Casalduni di un biodigestore che tratterà fino a 27mila tonnellate di frazione organica da differenziata prodotta nei comuni ...

