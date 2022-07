Rido perché ti amo | il nuovo film Paolo Ruffini in anteprima al Festival del Cinema e della TV di Benevento

Pubblicità

MYmovies.it

BCT FESTIVAL: domani il premio alla carriera a Dario Argento; in arrivo anche Lorella Boccia e in anteprima 'ti amo' di Paolo ...Ai Giardini della Rocca dei Rettori sarà proiettato alle 21.30 il primo dei due film in anteprima quest'anno al BCT Festival, "ti amo" diretto da Paolo Ruffini. Il regista e attore sarà ... Rido perché ti amo - Film (2022) - MYmovies.it