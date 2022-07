Riccardo Maria Manera | l’attore 27enne | “Ho una lesione di tipo tumorale al cervello Il karma è una cosa davvero strana…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) “Ho unadial, ma non si sa ancora di chee gravità“., diventato popolare grazie alla serie di Rai2 Volevo fare la rockstar, ha deciso di raccontare il momento complicato che sta vivendo: dopo essere sparito per un mese dai social, è riapparso postando su Instagram con una foto dal letto di ospedale in cui si notano un vistoso bendaggio in testa e il sorriso ironico (per esorcizzare la paura). “Non mi son mai preso sul serio, non sono mai stato capace, neanche in un momento così”, ammette.HA UNATUMORE AL...