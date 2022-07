Rhove, una furia contro il suo pubblico, intervengono i Pinguini tattici nucleari e lo asfaltano (Di giovedì 14 luglio 2022) Il rapper Rhove è finito al centro di una vera e propria bufera dopo essersela presa con il suo pubblico. Il motivo? Pare che il rapper si sia infuriato perchè i presenti non saltavano durante il concerto. Il noto rapper Rhove pare che sia finito in questi giorni al centro di una vera e propria bufera per aver in qualche modo sbottato contro il suo pubblico perché ai concerti non salta. Il suo ultimo concerto così pare che sia finito in polemica e tra i fischi dei presenti dopo che il rapper ha sbottato contro i suoi fan presenti. Il rapper però si sarebbe anche adirato ed avrebbe iniziato ad offendere i presenti perché molti pare non saltassero durante le sue canzoni. È accaduto tutto durante il concerto del rapper che si è tenuto a Ferrara dove pare che nessuno ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 14 luglio 2022) Il rapperè finito al centro di una vera e propria bufera dopo essersela presa con il suo. Il motivo? Pare che il rapper si sia into perchè i presenti non saltavano durante il concerto. Il noto rapperpare che sia finito in questi giorni al centro di una vera e propria bufera per aver in qualche modo sbottatoil suoperché ai concerti non salta. Il suo ultimo concerto così pare che sia finito in polemica e tra i fischi dei presenti dopo che il rapper ha sbottatoi suoi fan presenti. Il rapper però si sarebbe anche adirato ed avrebbe iniziato ad offendere i presenti perché molti pare non saltassero durante le sue canzoni. È accaduto tutto durante il concerto del rapper che si è tenuto a Ferrara dove pare che nessuno ...

