Retata di Pianura | sale a trenta il numero degli arresti dopo il blitz

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –a 30 ildelle persone arrestate nell’ambito dellacondotta dagli agenti della squadra Mobile di Napoli oggi nel quartiere napoletano di. Le accuse contestate agli indagati sono, a vario titolo, associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco, associazione finalizzata al traffico ed alla distribuzione di sostanze stupefacenti, tutte aggravati dal metodo mafioso. Al momento non sono note le generalità dell’ultimo arrestato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tra gli arrestati figura secondo le prime indiscrezioni anche Antonio Covelli, fratello di Andrea ucciso dieci giorni fa a. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di ...Adagiata sulle rive del Po, proprio nel cuore dellaPadana, Cremona è un gioiello nel campo artistico e in particolare musicale. Infatti, è ...Lo scherzo fu organizzato all'indomani della... Retata contro i clan di Pianura: preso anche il fratello del ragazzo ucciso Il post con l’avvertimento sarebbe stato pubblicato da uno dei clan in guerra a Pianura. E il giovane ucciso sarebbe vittima della faida solo perché aveva fatto un video con un boss ...I parenti hanno organizzato un blocco stradale perché non si spengano i riflettori sul caso. Si teme che dietro la scomparsa del ragazzo possa esserci la mano di «amicizie pericolose» legate ai clan d ...