Resident Evil: la serie, recensione: Un tentativo interessante, riuscito solo in parte (Di giovedì 14 luglio 2022) La recensione di Resident Evil, la serie TV live action di Netflix che cerca un modo nuovo per esplorare il mondo del franchise Capcom. C'è un aspetto da cui vogliamo partire nell'aprire la nostra recensione di Resident Evil, la serie TV live action disponibile su Netflix dal 14 luglio 2022, ovvero che il franchise di casa Capcom, con i suoi oltre 25 anni di storia alle spalle, continua a prestarsi ad approcci, approfondimenti e modalità di sfruttamento che possano andare oltre quelle da cui era partito con il primo gioco per Playstation del 1996. L'ha fatto la prima saga cinematografica virando verso l'action horror, lo hanno fatto gli stessi videogiochi adattandosi, almeno in parte, all'evoluzione del medium videoludico, ci prova ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladi, laTV live action di Netflix che cerca un modo nuovo per esplorare il mondo del franchise Capcom. C'è un aspetto da cui vogliamo partire nell'aprire la nostradi, laTV live action disponibile su Netflix dal 14 luglio 2022, ovvero che il franchise di casa Capcom, con i suoi oltre 25 anni di storia alle spalle, continua a prestarsi ad approcci, approfondimenti e modalità di sfruttamento che possano andare oltre quelle da cui era partito con il primo gioco per Playstation del 1996. L'ha fatto la prima saga cinematografica virando verso l'action horror, lo hanno fatto gli stessi videogiochi adattandosi, almeno in, all'evoluzione del medium videoludico, ci prova ...

