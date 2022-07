Resident Evil | La serie è in arrivo oggi su Netflix!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 14 luglio 2022) R: La, ispirata all’omonimo videogioco, è insuPer i fan della saga horrorl’attesa sta per finire. È insulla più grande piattaforma di streaming al mondo laispirata al famoso videogioco del 1996, il primo a essere definito “survival horror”, inteso come un’avventura di sopravvivenza in un’ambientazione da brividi. Le 8 puntate hanno una durata di circa 50 minuti. Non è ancora noto se ci sarà una seconda stagione. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere! La trama e il cast di: LaLe vicende sono ambientate nel 2036, precisamente 14 anni dopo che il ...