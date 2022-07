Resident Evil | la nuova serie disponibile oggi su Netflix | cosa sapere

(Di giovedì 14 luglio 2022)dasulabasata sul franchise survival horror della Capcom,. Ennesimo reboot della saga con protagonisti Leon Kennedy, Chris Redfield, Jill Valentine e molti altri. Dopo la saga spin-off con protagonista Milla Jovovich, dalle recensioni abbastanza miste, laprenderà le distanze sia dal videogioco che dallacinematografica. Ambientato nel 2036, a quattordici anni dall’infezione del T-Virus creato in laboratorio dalla Umbrella Corporation, lapromette di seguire due linee temporali e narrative, seguendo sia la protagonista Jade Wesker (Ella Balinska) che la sorella Billie. Vedremo se il reboot riuscirà a non deludere i fan della ...

Da oggi 14 luglio arriva su Netflix, la prima serie televisiva live - action tratta dal famoso franchise di videogiochi survival horror a tema zombie già portato al cinema in numerose incarnazioni. Noi l'abbiamo vista in ...La strategia di effettuare dei veri e proprio "remake" della serie diha sicuramente ripagato Capcom. Nel corso delle ultime ore, infatti, il publisher e sviluppatore nipponico ha svelato i dati di vendita del rifacimento del secondo capitolo, che debuttò ...Incredibile traguardo per il remake di Resident Evil 2. Capcom ha annunciato oggi che Resident Evil 2 Remake, il rifacimento del classico titolo horror, ha superato le 10 milioni di copie vendute in t ...Lo show ispirato ai videogiochi Capcom riesce nell'ingrata missione di rispettare le peggiori aspettative che intristiscono gli appassionati.