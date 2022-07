Repubblica: la Serie A è costretta a vendere i migliori all’estero, in Italia non c’è un euro (Di giovedì 14 luglio 2022) La Serie A smobilita, è quel che scrive Repubblica in un articolo in cui mette in fila le cessioni illustri all’estero che stanno caratterizzando anche questa sessione di calciomercato. Se c’è una qualità in cui brillano le aziende Italiane è nell’export dei prodotti di lusso. Una specialità in cui stiamo iniziando a eccellere anche nel calcio. Dove però vendere vuol dire indebolirsi. È il prezzo che devono pagare le grandi della Serie A: dopo anni di miopia gestionale, accettare di veder partire i talenti migliori è diventata una necessità. Così, Inter, Juve e Napoli stanno smantellando le loro difese per incassare in tutto quasi 190 milioni. Koulibaly al Chelsea. L’Inter sta vendendo Skriniar al Psg. De Ligt si è promesso al Bayern. Il Milan ha già visto Kessie ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) LaA smobilita, è quel che scrivein un articolo in cui mette in fila le cessioni illustriche stanno caratterizzando anche questa sessione di calciomercato. Se c’è una qualità in cui brillano le aziendene è nell’export dei prodotti di lusso. Una specialità in cui stiamo iniziando a eccellere anche nel calcio. Dove peròvuol dire indebolirsi. È il prezzo che devono pagare le grandi dellaA: dopo anni di miopia gestionale, accettare di veder partire i talentiè diventata una necessità. Così, Inter, Juve e Napoli stanno smantellando le loro difese per incassare in tutto quasi 190 milioni. Koulibaly al Chelsea. L’Inter sta vendendo Skriniar al Psg. De Ligt si è promesso al Bayern. Il Milan ha già visto Kessie ...

