Pubblicità

ilGiornale.it

'Elezioni subito'anche Giorgia Meloni: 'Guerra, pandemia, inflazione, povertà, caro ... E: 'Disgustoso stare dietro al Sor Tentenna Giuseppe Conte. Vuole uscire Vada, ciao ciao'. 'Una ...Di contro, Matteola possibilità di proseguire la Legislatura anche senza il M5s al Governo: " Tre sono le opzioni ", spiega nell'intervista al QN il leader di Italia Viva. La prima è ... Renzi invoca il Draghi bis: "Il premier vada avanti come vuole" Venerdì 8 luglio alle 12 la diretta MillenniuMLive con Guido Scorza, membro del Garante della Privacy, la giornalista Laura Carrer e il responsabile di FqMillenniuM, Mario Portanova “Politici e manage ..."Vorrei ricordare questa pagina de Il Mostro. Quella in cui si racconta - nel silenzio generale - di come Savona abbia definito questo Paese un Paese in cui si vive un clima dittatoriale”.