Renzi a Draghi: “Nulla giustifica la fine del governo”. Poi ai 5 stelle: “Superato il limite della decenza, i vostri ministri si dimettano” – Video (Di giovedì 14 luglio 2022) “La situazione pone l’esigenza di lanciare da questa Aula un appello alla responsabilità il cui destinatario è il presidente del Consiglio, Mario Draghi“. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, annunciando il sì del suo gruppo alla fiducia sul dl Aiuti. “È il momento della responsabilità, è vero – ha proseguito – e questo vale per ciascuno di noi. C’è la guerra in Ucraina, i problemi energetici, l’inflazione alta, poi problemi globali come la siccità, la carestia e le conseguenti migrazioni. L’ansia di responsabilità deve valere per il governo e per il presidente del Consiglio. Nulla giustifica la fermata del governo. Chiudere il Pnrr, fare la legge di Bilancio e poi la campagna elettorale il prossimo anno. Pensare di utilizzare schiamazzi per bloccare un percorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “La situazione pone l’esigenza di lanciare da questa Aula un appello alla responsabilità il cui destinatario è il presidente del Consiglio, Mario“. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, annunciando il sì del suo gruppo alla fiducia sul dl Aiuti. “È il momentoresponsabilità, è vero – ha proseguito – e questo vale per ciascuno di noi. C’è la guerra in Ucraina, i problemi energetici, l’inflazione alta, poi problemi globali come la siccità, la carestia e le conseguenti migrazioni. L’ansia di responsabilità deve valere per ile per il presidente del Consiglio.la fermata del. Chiudere il Pnrr, fare la legge di Bilancio e poi la campagna elettorale il prossimo anno. Pensare di utilizzare schiamazzi per bloccare un percorso ...

