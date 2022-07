“Questa sera rassegnerò le mie dimissioni” | il premier Mario Draghi gela il Paese | cosa accadrà?

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 luglio 2022) Purtroppo era nell’aria e anche il fatto che nel pomeriggio ilsia salito al Colle per parlare con il Presidente Mattarella, non certo presagire nulla di buono.: “compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più” E così poco fa, come hanno battuto tute le agenzie di stampa del, il presidente del Consiglio ha annunciato chedarà le sue. Come ha spiegato poco fa lo stesso, intervenendo nell’ambito del Cdm, “Dal mio discorso di insediamento in Parlamento – riporta l’agenzia di stampa Ansa – ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di ...