Quarte dosi | riaprono hub e drive in | il governo punta a 100mila al giorno | si parte da sotto 50mila

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gimbe: mascherine fondamentali. Rischiamo 'lockdown di fatto' . Con un'alta percentuale di contagiati servizi a ris… - DiacronicoMurra : RT @boni_castellane: Per la Viola il ritardo sulle quarte dosi 'è inspiegabile'. In effetti con il successo che hanno avuto le terze... - CentroPagina : Al crescere delle infezioni aumenta anche la richiesta di #vaccini anti #Covid, specie di terze e quarte dosi. Inta… - m_Barbuto2019 : Patrimoni di INPS-INAIL e ISTAT gestiti da una s.p.a. È voi pensate alle mascherine e alle quarte dosi!!! Inetti. - freedomsempre68 : #NONFATEVIVACCINARE IL SIERO o VI UCCIDE o vi darà REAZIONI AVVERSE anche invalidanti, o fortuna vostra nulla, se… -

Sono quasi 47mila ledi vaccino somministrate nel primo giorno di ripresa della campagna, di queste 36mila sono stateriferite alla platea dei 60 - 69enni. Ma l'obbiettivo delle ...Ibuprofene per bambini introvabile in farmacia/ Aifa avverte: "Oltre 100 alternative" BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 LUGLIO: I DATI DELLEIn attesa del nuovo bollettino ...VENEZIA - È boom di prenotazioni in Veneto per la quarta dose contro il Covid. Secondo quanto riferito dalla Regione, mercoledì ci sono state 11.048 prenotazioni per il secondo ...Galli: “È difficile prevedere il picco. I numeri degli infettati sono poco d’aiuto perché molti non denunciano la loro positività" ...